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Парковка в Москве 8 и 9 марта будет бесплатной

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - 8 и 9 марта в Москве в зоне городского платного парковочного пространства парковка будет бесплатной, объявил заммэра Максим Ликсутов. Его слова приводит сайт мэра столицы.

По словам чиновника, бесплатные парковки не повлияют на загруженность дорог в городе, поскольку в праздники движение на дорогах менее интенсивно.

Плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными и будут работать по действующим тарифам, добавил Ликсутов.

С начала года в Москве можно было бесплатно парковаться с 1 по 8 января и 23-24 февраля.

1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая, а также 12 и 13 июня и 4 ноября парковки также будут бесплатными.

Москва Максим Ликсутов

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