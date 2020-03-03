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В Москве задержали подозреваемых в хищении 20 тонн сливочного масла

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Московские полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых в хищении 20 тонн сливочного масла стоимостью более 7,5 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых, а затем в Московской области - еще двоих предполагаемых сообщников. Похищенный товар был обнаружен в фуре, припаркованной на улице Подольских курсантов города Москвы.

Официальный представитель МВД отметила, что потерпевший вместе с коллегами привез клиенту 20 тонн сливочного масла стоимостью более 7,5 млн рублей. На месте предполагаемой встречи к ним подошли неизвестные и, угрожая предметами, похожими на пистолеты, увезли потерпевшего и его компаньонов в лес. После того, как им удалось вернуться, они обнаружили, что машина с товаром вскрыта, а масло отсутствует.

Возбуждено уголовное дело по статье "разбой" (ст. 162 УК РФ).

Москва ЮАО

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