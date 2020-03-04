В Москве перед 8 марта начались рейды против несанкционированной торговли цветами

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Московские власти начали пресекать незаконную торговлю цветами в преддверии 8 марта, сообщил министр городского правительства, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, в рейдах против незаконных торговцев цветами перед Международным женским днем участвуют больше 400 человек/ Это представители департамента торговли и услуг, главного управления МВД по Москве, префектур административных округов и управ районов, ГКУ "Организатор перевозок".

"Сообщить о нарушении могут и сами граждане, позвонив на горячую линию департамента. Также для оперативного выявления незаконной торговли активно используются городские камеры видеонаблюдения", - сказал Немерюк.

По его словам, чаще всего цветами незаконно торгуют в переходах и около станций метро.

Чем опасны контрабандные цветы

Немерюк отметил, что обычно на стихийных цветочных развалах торгуют контрабандными цветами, не прошедшими фитосанитарный контроль. Кроме того, часто на цветы отсутствуют документы, а продавцы не имеют медицинских книжек.

Поэтому покупка таких цветов, по словам министра, опасна для здоровья. Контрабандные цветы могут вызвать кожные и острые респираторные заболевания. Кроме того, цены на цветы завышены, продавцы не платят налоги, что создает недобросовестную конкуренцию.

Глава департамента добавил, что в прошлом году за период в ходе таких рейдов перед 8 марта в Москве обнаружили 106 мест несанкционированной торговли и наложили штрафы на сумму более 500 тыс. руб., изъяв 25,5 тыс. единиц цветочной продукции.