В вагонах московского метро установят еще 3000 видеоэкранов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В вагонах поездов московского метро к июню установят еще 3000 видеоэкранов в дополнение к имеющимся 12 000, сообщил заммэра города и глава департамента транспорта Максим Ликсутов. Его слова приводит сайт мэра и горадминистрации.

"С начала этого года устройства появились еще более чем в 400 вагонах поездов, следующих по Таганско-Краснопресненской, Филевской и Некрасовской линиям. Планируется, что к июню этого года в 3500 вагонов будут работать более 15 000 экранов", - сказал он.

В дальнейшем экраны будут монтировать уже на заводе при сборке вагонов

По оценкам метрополитена, ежедневная аудитория трансляций на медиаэкранах в вагонах превышает 4 млн человек.

Дисплеи начали устанавливать в вагонах в мае 2018 года к чемпионату мира по футболу. Сначала в 1500 вагонах укрепили более 5000 экранов. В зависимости от модели поезда в каждом вагоне между окнами и дверными проемами устанавливается либо по четыре HD-экрана диагональю 21,5 дюйма, либо по восемь экранов диагональю 15,6 дюймов. Информационные экраны также есть в поездах "Иволга", которые курсируют по Московским центральным диаметрам.

На экранах отдельной строкой или короткими сюжетами показывают городские новости или самые важные новости страны, такие, как об отставке правительства. Также там показывают информацию об изменениях в работе общественного транспорта, справочная информация о пассажирских сервисах, способах пересадки на другие виды транспорта и типах проездных билетов. Также на них показывают игры и викторины, подборки любопытных фактов, фото и видео, прогноз погоды. Во время ЧМ-2018 они транслировали матчи.