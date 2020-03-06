Во время работ на железной дороге в Москве нашли взломанный старинный сейф

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Старинный сейф со следами взлома был найден во время проведения работ по расширению полосы отвода для путей Московско-Курской железной дороги на улице Казакова в Басманном районе Москвы.

Как рассказали в пресс-службе Мосгорнаследия, была найдена 100-килограммовая конструкция высотой 1 метр и шириной около 60 сантиметров. На фасадах стоит маркировка "Меллер. Москва. Существ. с 1857 г.".

"Сейфы Меллера очень ценились в начале прошлого века", - рассказал руководитель департамента Алексей Емельянов.

Сейф был изготовлен в конце XIX - начале XX века. Археологи отмечают, что место обнаружения находки крайне необычно: сейф нашли в железнодорожном откосе. Сам несгораемый шкаф при этом был поврежден. Специалисты предполагают, что найденный артефакт был украден, взломан и сброшен в откос.

В будущем старинный сейф передадут в фонды одного из столичных музеев.