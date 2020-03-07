Два человека пострадали в аварии на МКАДе на востоке Москвы
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В столкновении трех автомобилей на 100-м км МКАД пострадали два человека, сообщили в пресс-службе столичного главка Госавтоинспекции.
Как говорится в сообщении ведомства в твиттере, ДТП произошло в 13:21 в субботу.
Сегодня в 13:21 МКАД 100-й км. произошло #ДТП - столкновение 3-х автомобилей. По предварительной информации 2 человек пострадали. На месте продолжают работу #ДПС и СМП. Обстоятельства #ДТП выясняются.— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) March 7, 2020
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства аварии выясняются.