Сразу три крупных фестиваля отменят в Москве из-за коронавируса

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Несколько крупных фестивалей "Московские сезоны" отменяются в Москве в связи с указом мэра Сергея Собянина о дополнительных ограничительных мерах из-за распространения коронавируса.

Президиум столичного правительства на заседании 25 февраля утвердил программу 29 фестивалей в 2020 году, 12 из которых должны были состояться с марта по сентябрь.

По указу Собянина о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек, в столице отменяются сразу три крупных мероприятия.

Не состоится фестиваль "Крымская весна" (14-22 марта), главной площадкой которого должна была стать Тверская улица.

Также отменен фестиваль "Большая перемена" (28-29 марта), который предполагал массовые мероприятия для детей, включая выступление музыкальных коллективов и мастер-классов.

Отменен также фестиваль "Экофест" (4-12 апреля) - большой столичный благотворительный марафон.

Эти фестивали "Московских сезонов" в 2019 году посетили 68 млн человек.

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве будет временным - до 10 апреля.