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Глава отдела угрозыска в Москве уволен за фотосессию с телами в морге

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Начальник уголовного розыска отдела МВД по московскому району Щукино и его подчиненная уволены из полиции за фотографии в морге с телами погибших, сообщил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин.

По его словам, фото майора полиции Вячеслав Горнеев и оперуполномоченного этого отдела старшего лейтенанта полиции Татьяны Пулрышевой на фоне тел обнаружило управление собственной безопасности ГУМВД. По имеющейся информации, фотосъемка проводилась в московском патологоанатомическом учреждении.

По результатам служебной проверки Горнеев и его подчиненная были уволены за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Кроме того, за "упущения в кадровой работе" привлечен к дисциплинарной ответственности ряд должностных лиц из руководящего состава УВД по Северо-Западному административному округу Москвы

Так, начальник УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД по Москве Анатолий Фещук предупрежден о неполном служебном соответствии.

Замначальника УВД по СЗАО Алексей Кориненко, начальник отдела МВД по району Щукино Иван Понятойкин и начальник отдела угрозыска УВД по СЗАО Сергей Гладышев будут уволены из органов внутренних дел в аттестационном порядке как не соответствующие занимаемым должностям.

Москва МВД РФ

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