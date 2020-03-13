В Подольске выдворенный пьяный пассажир погиб при попытке вернуться в электричку

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства гибели нетрезвого пассажира электрички в подмосковном Подольске, после того, как его выставила из вагона женщина-контролер, сообщила представитель столичного управления СКР на транспорте Елена Марковская.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины на станции Подольск", - сказала Марковская в пятницу "Интерфаксу".

По ее словам, накануне вечером женщина-контролер выдворила из вагона электропоезда 27-летнего пассажира, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения на платформу железнодорожной станции Подольск.

"При попытке вернуться в вагон, мужчине зажало кисть руки автоматическими дверьми, после чего электропоезд начал движение. Не удержавшись, мужчина упал между платформой и движущимся составом, получив телесные повреждения, не совместимые с жизнью", - сказала Марковская.

Она отметила, что следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.