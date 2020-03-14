Вестибюль станции "Текстильщики" московского метро закроют на выходные

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Восточный вестибюль станции "Текстильщики" (выходы к Волгоградскому проспекту, Люблинской улице и 1-му Саратовскому проезду) Таганско-Краснопресненской линии будет закрыт для пассажиров в субботу и воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"В обычном режиме вестибюль продолжит работу в понедельник с началом работы метрополитена в 5:30. В рамках программы интеграции станции с МЦД будет проведен ремонт восточного вестибюля, в том числе напольного покрытия и потолка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для входа и выхода со станции "Текстильщики" пассажиры смогут воспользоваться западным вестибюлем станции, который находится в непосредственной близости от закрытого. Кассовые окна западного вестибюля будут работать с учетом увеличения пассажиропотока.