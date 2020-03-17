Московская консерватория отменила мероприятия до 10 апреля

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU -Московская государственная консерватория имени Чайковского отменяет и переносит все мероприятия, запланированные в период с 17 марта по 10 апреля, из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе консерватории.

Там уточнили, что информацию о концертах можно будет уточнить на сайте консерватории.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом. До 10 апреля запрещается проведение любых массовых мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников. В помещениях разрешается организовывать встречи с участием не более 50 человек.