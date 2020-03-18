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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Актёр из "Кадетства" задержан в Москве за избиение врача "скорой помощи"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали нетрезвого мужчину, оскорблявшего медработников и полицейских в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

"Поступило сообщение о конфликте гражданина с работниками "скорой помощи" по адресу 2-й Мосфильмовский переулок. На место выехали сотрудники полиции, которые задержали молодого человека, нецензурно выражавшегося в адрес медработников и полицейских", - сказали в пресс-службе главка.

По данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан и доставлен в ОМВД.

Собранные по данному факту материалы и направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что российский актёр Кирилл Емельянов набросился на пытавшихся привести его в чувство врачей. В результате инцидента, сотрудник "скорой помощи" получил травмы.

Актер Емельянов получил известность благодаря сериалу "Кадетство" и киножурналу "Ералаш".

Кирилл Емельянов Москва

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