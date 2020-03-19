В интернет утекла база данных клиентов столичных ресторанов и магазинов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Сервер с информацией об участниках программы лояльности "Премиум бонус", которой пользуются многие магазины, кафе и рестораны Москвы, оказался в открытом доступе, что поставило под угрозу конфиденциальность персональных данных нескольких сотен тысяч человек, сообщает в четверг газета "Известия".

"В открытом доступе оказался сервер с персональной информацией клиентов сервиса "Премиум бонус", который обеспечивает программы лояльности популярным кафе и ресторанам (например, "Му-Му", "Жан-Жак", "Империя пиццы")", - говорится в публикации со ссылкой на основателя и технического директора компании DeviceLock Ашота Оганесяна, который 16 марта обнаружил утечку данных.

Сервер пропал из свободного доступа лишь в 13 часов 17 марта. Издание ознакомилось с фрагментами базы данных. В клиентских записях присутствовали полные имена, фамилии и отчества покупателей, даты рождения, e-mail, мобильные телефоны, адреса доставки, сумма и состав заказов.

В частности, на открытом сервере хранилась информация о посетителях ресторанов "Му-Му", "Жан-Жак", "Империя пиццы", "Тарелка", "Ташир Пицца", "Грузинские каникулы", "Джон Донн", "Тапчан", "Контакт бар", а также о покупателях магазинов "Органик Маркет", French Kiss, "Добрынинский и партнеры", "Интермода", рассказал газете технический директор DeviceLock.

Только в одном из индексов (разделов) сервера находилось 55 млн строк, из них 21 млн строк содержали телефонные номера. С учетом того, что в базе были в основном "логи" системы, то есть информация не только о клиентах и их заказах, но и об обновлениях статуса этих заказов и других служебных действиях, назвать точное число пострадавших сложно, пояснил Оганесян.

По его оценкам, на сервере находилось не менее 300 тыс. записей, включающих клиентские данные, однако и они могли содержать повторы, и число граждан, чьи данные оказались в свободном доступе, может быть не так велико, уточняется в статье.

"Обладая этой информацией, злоумышленники могут обманывать клиентов методами социальной инженерии. Например, распространять фишинговые письма от имени ресторанов, предлагая скидки, подарки или акции. Для получения бонусов клиенту могут предложить ввести данные карты, с которой потом будут похищены средства", - отметил в беседе с изданием основатель DeviceLock.

В компании "Премиум бонус" (Jamm Group) на запрос газеты на момент публикации не ответили. Участники программы лояльности, которую предлагает эта компания, - кафе "Му-Му", "Жан-Жак", кондитерская фабрика French Kiss и другие - не предоставили оперативных комментариев, пишут "Известия".