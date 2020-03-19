В Москве задержали группу наркодилеров, торговавших через "Почту России"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали подозреваемых в продаже запрещенных веществ в разные регионы страны через "Почту России", сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На одном из сайтов было размещено объявление о продаже сильнодействующих веществ. Сообщники получали сведения о заказах, занимались фасовкой и отправляли товар клиентам

В одном из столичных отделений почтовой связи двое подозреваемых были задержаны, когда готовили к отправке в регионы России 48 посылок. Точное наименование и вес препаратов будут установлены экспертами.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта".

По месту проживания фигурантов обнаружено около 30 килограммов анаболических стероидов. В отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.