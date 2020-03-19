Актер Кирилл Емельянов стал фигурантом дела об оскорблении полицейского

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Актёр Кирилл Емельянов стал фигурантом уголовного дела об оскорблении представителя власти после инцидента с избиением врача и словесной перепалки с полицейским.

Об этом "Интерфаксу" рассказала представитель столичного главка СК Юлия Иванова.

По версии следствия, в среду, 18 марта, "в квартире жилого дома, по 2-му Мосфильмовскому переулку в городе Москве, мужчина 1991 года рождения публично высказывал оскорбления в адрес сотрудника полиции, прибывшего для пресечения противоправных действий мужчины в отношении врача скорой медицинской помощи".

По данным "Интерфакса", речь идёт о российском актере Кирилле Емельянове. Он снимался в "Ералаше", сериале "Кадетство", фильме "Сволочи".

Ранее столичная полиция сообщала о задержании нетрезвого мужчины после его конфликта с работниками скорой помощи. На место выехали сотрудники полиции, которые задержали молодого человека, нецензурно выражавшегося в адрес медработников и полицейских.