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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

"Мосгаз" сосредоточится на экстренных заявках на фоне коронавируса

Плановые работы будут возобновлены после прекращения режима повышенной готовности

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - АО "Мосгаз" переходит на специальный режим работы в связи с осложнением эпидемиологической обстановки и указом мэра Москвы о режиме повышенной готовности.

"На особый режим работы переходит служба сервиса АО "Мосгаз": заявки от москвичей будут категорироваться на экстренные и плановые. Экстренные заявки будут выполняться в оперативном режиме, а плановые - после прекращения режима повышенной готовности", - сказал генеральный директор компании Гасан Гасангаджиев в субботу журналистам.

Он подчеркнул, что при появлении запаха газа в помещении или на улице или при аварийных ситуациях на газовом оборудовании и газопроводах необходимо обращаться в аварийную диспетчерскую АО "Мосгаз" по телефонам 104 или 112.

Техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования временно приостановлено. График работ будет скорректирован и размещен на сайте предприятия. Также временно приостановлены работы по замене систем газоснабжения в многоквартирных домах в рамках реализации программы Фонда капитального ремонта Москвы.

Гасангаджиев отметил, что количество сотрудников, выезжающих по заявкам в многоквартирные дома, сокращено до минимально необходимого. Все они обеспечены медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами. В промежутках между выполнением заявок специалисты находятся в помещениях "Мосгаза", где регулярно проводится санитарная обработка и обеззараживание воздуха.

Аварийно-восстановительные бригады обеспечены всеми необходимыми медицинскими изделиями, чтобы свести к минимуму риск заражения.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что часть сотрудников предприятий комплекса городского хозяйства переводится на удаленный режим работы, но на качестве коммунальных и других услуг это не скажется.

Мосгаз

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