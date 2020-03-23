16-летнюю пациентку вылечили от коронавируса в Москве

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Еще одну пациентку, у которой ранее был подтверждён коронавирус, выписали из больницы в Москве после полного выздоровления, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы №1. Таким образом сейчас в Москве выздоровело уже девять пациентов. Это хорошая динамика" – сказала Ракова в понедельник журналистам.