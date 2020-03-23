Суд отправил в колонию водителя, сбившего 10 человек на юго-востоке Москвы

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Московский городской суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима Бекжана Сарбишева, который в сентябре 2018 года на машине наехал на пешеходов возле кафе на юго-востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Сарбишева также приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы, добавили в суде. Дело слушалось с участием присяжных, которые единодушно признали его виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

По версии следствия, 9 сентября утром 20-летний выходец из Киргизии умышленно наехал на автомобиле Volkswagen Polo на компанию людей возле кафе на Новочеркасском бульваре.

Как сообщила представитель Следственного комитета (СК) Юлия Иванова, в результате наезда пострадали 10 человек, в том числе одна несовершеннолетняя. Все потерпевшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, при этом один из пострадавших мужчин скончался.

Во время допроса обвиняемый пояснил, что мотивом к преступлению послужил произошедший в кафе конфликт между ним и ранее незнакомыми ему мужчинами.