У умершего в больнице им. Мухина пациента не выявили коронавируса

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Причиной смерти пациента с пневмонией в больнице им Мухина в Москве стала недостаточность внутренних органов.

"Департамент здравоохранения Москвы по факту сообщений в СМИ о смерти пациента в больнице им. Мухина выступает с официальным разъяснением. В больницу им. Мухина пациент поступил с диагнозом пневмония. Однако причиной смерти стала недостаточность внутренних органов на фоне нескольких заболеваний - пневмония не была среди них ведущим. Результат анализа на новую коронавирусную инфекцию - отрицательный", - сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения Москвы.

По словам собеседника агентства, сейчас в Москве 100% проб пациентов с пневмонией проходят обследование на коронавирус.

По словам собеседника агентства, пациенту была оказана все необходимая медицинская помощь.

"Лечащий врач регулярно проводил осмотры больного, результаты которых зафиксированы в его медицинской карте. Лечение пациентов осуществлялось под контролем главного внештатного пульмонолога Москвы А.С. Белевского и заведующего отделением пульмонологии во взаимодействии с мультидисциплинарной бригадой в составе эпидемиологов, инфекционистов из других многопрофильных стационаров Москвы. Врач-кардиолог, который наблюдал за ходом болезни пациента, обладает достаточным уровнем квалификации для лечения пневмонии", - сказали в департаменте здравоохранения.