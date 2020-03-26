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Следователь в Подмосковье задержан за взятку в 5 млн рублей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В подмосковном Красногорске следователь задержан при получении взятки в размере 5 миллионов рублей, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова "Интерфаксу".

По ее словам, незаконное денежное вознаграждение предназначалось старшему следователю по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по Красногорску за переквалификацию преступления со статьи 162 УК РФ (Разбой) на менее тяжкую.

Петрова добавила, что по данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой полицейского уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и накажут в соответствии с законодательством. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.

Подмосковье Красногорск

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