В Москве заработал второй участок Некрасовской линии метро

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Новый участок Некрасовской линии метро Москвы от "Косино" до "Лефортово" открыли в пятницу для пассажиров, на этом участке расположены станции "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская" и "Авиамоторная", которые теперь соединены с действующими станциями "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино".

"Метро в Москве строилось в самые сложные и тяжелые времена. Строится и сегодня, когда ситуация непростая. Закончили строительство одной из крупнейших веток метро в Москве: 22 км, 10 станций от Некрасовки до Лефортова. Запускали его в два этапа, сегодня запускаем второй и последний этап. Ветка важнейшая, она улучшит транспортную доступность около миллиона граждан, разгрузит "Таганскую" (Таганско-Краснопресненскую) ветку метро ", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На карте московского метро Некрасовская линия (розовая) - 15-я по счету. Первый ее участок из четырех станций был запущен 3 июня 2019 года, для пассажиров открылись станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". После запуска второго участка линия стала одной из самых длинных среди строящихся сейчас в столице - более 15 км.

27 марта на Некрасовской линии откроют новые станции метро. Наша "Юго-Восточная" тоже в их числа. Уже вешают новые схемы.



Источник: https://t.co/6gFohrjKdM pic.twitter.com/8U0Q1ipTY5 — Районные будни (@RayionnieBudni) March 24, 2020

Четыре новых станции метро откроются уже в эту пятницу, 27 марта, на Некрасовской линии: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская". А "Лефортово" и "Авиамоторная" станут частью БКЛ pic.twitter.com/uMbF0FHBrD — Мослента (@moslenta) March 24, 2020

Собянин отметил, что строительство линии было очень сложным: десятки переходов через магистрали, железнодорожные пути, линии метро, автодороги, множество линий коммуникаций газа и водопровода. Помимо самой линии создан еще крупнейший в стране транспортно-пересадочный узел "Нижегородская", где сходятся МЦК, строящаяся Большая кольцевая линия метро, Горьковское направление железной дороги, Некрасовская линия метро, Северо-Восточная хорда, Рязанский проспект.

"Она (связка коммуникаций) войдет в пятерку крупнейших европейских транспортно-пересадочных узлов; по количеству пересадок или линий транспорта она будет, скорее всего, второй в Европе после парижской. Я хотел поблагодарить строителей за титаническую работу, которую они провели, и поздравить москвичей. Это действительно великий объект и великая стройка", - заключил мэр.