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Все заболевшие коронавирусом в Москве находятся под наблюдением медиков

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Количество подтверждённых случаев коронавируса в Москве возросло до 703 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации к коронавирусом по Москве.

За сутки в столице зафиксировано 157 новых случаев. По словам собеседника агентства, все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Ранее в среду стало известно, что всего за сутки в России выявлены 196 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев инфицирования выросло до 1036.

Михаил Мишустин

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