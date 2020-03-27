Все заболевшие коронавирусом в Москве находятся под наблюдением медиков

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Количество подтверждённых случаев коронавируса в Москве возросло до 703 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации к коронавирусом по Москве.

За сутки в столице зафиксировано 157 новых случаев. По словам собеседника агентства, все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Ранее в среду стало известно, что всего за сутки в России выявлены 196 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев инфицирования выросло до 1036.