Подмосковные врачи сохранили пациентке почку, удалив опухоль размером с мяч

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Московском областном онкологическом диспансере прооперировали 63-летнюю пациентку с тридцатисантиметровой опухолью в диаметре, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

"Опухоль состояла из двух частей и полностью охватывала правую почку, оттесняла все близлежащие органы справа налево. Несмотря на это орган функционировал, и поэтому мы постарались почку спасти, хотя вероятность удаления была достаточно высока (...). Мы убрали обе части опухоли, причем, приходилось очень осторожно отделять раковое образование от органов, к которым оно буквально приросло", - отметил главврач областного онкодиспансера Владимир Асташов, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что во время операции врачи использовался УЗИ-аппарат.

В ведомстве отметили, что операция длилась четыре часа. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.