Кремль по традиции выключит подсветку в "Час Земли"

Сама акция пройдет онлайн

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Внешнее освещение официальной резиденции президента России - Московского Кремля - в субботу уже по традиции будет выключено в рамках глобальной экологической акции "Час Земли" с 20:30 до 21:30 по Москве.

Кремль уже восьмой год подряд участвует в этой акции: во время "Часа Земли" гаснет декоративная подсветка, иллюминация кремлевских стен и башен. При этом в Федеральной службе охраны неоднократно отмечали, что отключение внешнего электрического освещения в Кремле не затрагивает рабочую зону президента РФ и его администрации.

Кроме того, правительство Российской Федерации в субботу, 28 марта традиционно присоединится к международной экологической акции "Час Земли", которую ежегодно проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF).

"В рамках акции с 20:30 до 21:30 будет отключено внешнее освещение Дома правительства РФ", - сообщила пресс-служба правительства.

Одновременно на один час без подсветки остается весь периметр Красной площади - стены Исторического музея, ГУМа, собора Василия Блаженного, а также Александровский сад, где продолжает гореть только Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата.

В самом Кремле светится лишь президентский штандарт, установленный на резиденции главы государства, и продолжают гореть "рубиновые" звезды на кремлевских башнях.

К проведению экологической акции "Час Земли" традиционно присоединяется и Дом правительства РФ на Краснопресненской набережной, где отключают внешнюю подсветку здания и часть внутреннего освещения. Подсвеченным остается государственный флаг на крыше здания правительства.

Всего в Москве в рамках акции будет отключена подсветка более 2000 зданий и сооружений.

В этом году из-за ситуации с распространением коронавируса акция впервые за 12 лет пройдет онлайн. При этом, как уточнили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы, выключение подсветки зданий в "Час Земли" пройдет, как и было запланировано. "28 марта в 20:30 по местному времени в знак солидарности с движением за сохранение нашей природы и ресурсов планеты на один час погаснет подсветка сотен самых известных зданий мира", - сообщили в пресс-службе.

"Час Земли" - ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), главная цель которой - формирование ответственного отношения к окружающей среде. Люди, присоединившиеся к акции, в одно и то же время добровольно отключают на один час свет и бытовые электроприборы, а на узнаваемых архитектурных сооружениях разных стран гаснет декоративная подсветка.

"Час Земли" является самым массовым мероприятием в истории. В 2019 году его поддержали более 7 500 городов в 190 странах, на один час гасла подсветка более 18 000 объектов.

По решению Владимира Путина Московский Кремль участвует в акции "Час Земли" с 2013 года.