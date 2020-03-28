Дороги в Москве в субботу вымоют с шампунем впервые после зимы

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Дороги и тротуары Москвы помоют в субботу специальным шампунем впервые после зимы, сообщил заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков журналистам.

Он отметил, что дороги и тротуары обычно отмывают от мазутных, масляных пятен и следов от шин в конце марта, когда устанавливается плюсовая температура. Всего весной запланировано четыре выезда техники для мытья дорог.

"Используемое моющее средство является совершенно безопасным, оно не содержит кислот и щелочей и полностью разлагается в почве", - добавил Бирюков.