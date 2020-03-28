Ребенок получил ранение из пневматики на детской площадке в Москве

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Несовершеннолетний ребенок получил ранение на детской площадке на Ташкентской улице на юго-востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

По предварительным данным, ребенок был ранен из пневматического оружия, он госпитализирован.

Со своей стороны представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что начата доследственная проверка.