Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве оказались людьми от 18 до 40 лет

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Количество заболевших коронавирусом в Москве увеличилось до 1226 человек, среди 212 новых заболевших COVID-19 большинство - люди от 18 до 40 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в оперативном штабе, среди новых заболевших - 102 человека - в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек - от 40 до 65 лет и 35 человек - старше 65 лет.

"Также коронавирус подтвержден у 17 детей", - подчеркнули в штабе.

Собеседник агентства отметил, что 43 человека из числа заболевших в последние две недели посещали неблагоприятные по коронавирусу европейские страны.