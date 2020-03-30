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Управляющий партнер московской риелторской компании погиб в ДТП

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Управляющий партнер компании "S.A. Ricci-жилая недвижимость" Сергей Егоров погиб в ДТП вечером 29 марта, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Трагедия случилась в Московской области. Ему было 35 лет, у него осталась семья - жена и три дочери", - подтвердили в пресс-службе.

Там отметили, что Егоров работал на рынке первичной недвижимости более 10 лет, являлся признанным экспертом рынка городского жилья, "любил путешествовать и фотографировать, у него были сотни друзей по всему миру и грандиозные планы, в исполнении которых никто не сомневался".

"Команда "S.A. Ricci-жилая недвижимость", которая работала с Сергеем со дня основания компании, продолжает операционную деятельность и приложит максимальные усилия для того, чтобы планы Сергея Егорова были реализованы. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Сергея Егорова и вместе с родными и близкими скорбим об утрате", - добавили в компании.

"S.A. Ricci-жилая недвижимость" - одно из ведущих риелторских агентств на рынке недвижимости Москвы и Подмосковья.

S.A. Ricci-жилая недвижимость Сергей Егоров Москва Подмосковье

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