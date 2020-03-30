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В МЧС предупредили, что метель в Москве продлится до вечера вторника

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Спасатели предупреждают москвичей о надвигающемся снеге, метели и порывистом ветре и рекомендуют не парковать автомобили под деревьями.

"С 21 часа 30 марта до 18 часов 31 марта в Москве ожидается снег, местами метель, усиление северного ветра с порывами 12-17 м/с, гололедица", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы.

В ведомстве порекомендовали москвичам, оказавшимся на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Севшим за руль горожанам МЧС в этих условиях порекомендовало значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Кроме того, в ведомстве посоветовали автомобилистам избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. "Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - добавили в пресс-службе.

МЧС Москва

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