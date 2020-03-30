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Загрузка московских дорог упала на 70%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Загруженность столичных дорог за три недели снизилась более чем на две трети, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"Дороги в Москве в понедельник были на 70% свободнее, чем три недели назад", - сказал собеседник агентства.

По его данным на 22:00 понедельника, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество личного транспорта в Москве стало на 48% меньше, число ДТП снизилось на 87%.

Кроме того, по данным пресс-службы, пассажиропоток московской подземки снизился на 85%, наземного общественного транспорта - на 74%, пригородных электричек - на 56%, автобусах из области в столицу - на 80%.

Москва Дептранс

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