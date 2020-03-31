В Москве зафиксировали резкое снижение числа больных ОРВИ и гриппом

Количество заболевших снижается еженедельно в среднем на 7 тысяч человек

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Седьмую неделю подряд в столице отмечается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, число больных уменьшается каждую неделю в среднем на 7 тысяч человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора по Москве.

"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве за 13 неделю спокойная, 7-ю неделю подряд в столице отмечается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, число больных еженедельно уменьшается в среднем на 7 тыс. человек", - отметили в пресс-службе во вторник.

По словам собеседника агентства, показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах остаются ниже эпидемических пороговых значений.

"В том числе по совокупному населению - на 39,2 %. В возрастной структуре заболеваемости доля детей составила 63.1 %. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ, как и на прошлой неделе, составил 0,06 %",- сказали в ведомстве.