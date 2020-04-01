Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Пациенты, проходящие курс лечения от коронавирусной инфекции на дому, будут использовать специальное мобильное приложение, которое контролирует режим изоляции пациента.

Как сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко в эфире радио "Эхо Москвы", полноценная версия приложения будет доступна с завтрашнего дня полностью доступна.

Москвичам, у которых нет смартфонов для установки приложения, будут предоставлены эти устройства. По истечении карантина, пациент обязан будет вернуть телефон.

По словам Лысенко, приложение позволит контролировать нахождение пациента с коронавирусом дома во время прохождения курса лечения, "обеспечивая его самодисциплину".

Он заверил, что подобное приложение не будет иметь доступа непосредственно к персональным данным пациента.

Чиновник также подтвердил, что сайт мэрии столицы действительно готов выдавать QR-коды при необходимости перемещения граждан в период самоизоляции. Об этом ранее писали некоторые СМИ. Чтобы получить код, человеку нужно зарегистрироваться на портале.

"Платформа - это портал мэра, она выдерживает такие нагрузки, уверен, что мы всем дадим необходимые коды. На практике для человека, которому нужно получить соответствующий QR-код, зарегистрировавшись на портале, он заполняет простую форму и ему генерируется соответствующий код, который можно либо на экране телефона оставить, оправить на почту или распечатать", - заявил Лысенко.

Накануне сообщалось, что в Москве за сутки выявлены 387 новых заболевших коронавирусом. Всего же, по данным на 31 марта, в Москве было выявлено 1613 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а а число смертей достигло 16.