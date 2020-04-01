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Московские медики, которые лечат больных короновирусом, регулярно сдают анализы

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Врачи и медицинские сестры стационаров, в которых развернута медицинская помощь заболевших коронавирусной инфекцией, регулярно сдают анализы. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Медицинский персонал больниц, определённых для приема больных коронавирусной инфекцией, регулярно проходит сдачу анализов на коронавирус. Частота определяется графиком работы конкретного специалиста и близостью его контактов с пациентами", - прокомментировали в оперштабе.

В случае подтверждения инфекции к медикам применяется стандартный протокол: заболевшему и контактировавшим с ним необходимо изолироваться, оценить тяжесть состояния - назначается лечение на дому либо госпитализация, и придерживаться схемы лечения, рекомендованной лечащим врачом.

Сейчас для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуты отделения в восьми городских стационарах: медицинском комплексе в Коммунарке, инфекционных клинических больницах № 1 и 2, в госпитале на Шаболовке, детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой, Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городской клинической больнице № 67 имени Л.А. Ворохобова (новый перинатальный корпус) и городской клинической больнице № 15 имени О.М. Филатова.

Пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию лечат инфекционисты и эпидемиологи, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, кардиологи, неврологи, эндокринологи и хирурги. Весь персонал клиник прошел обучение по работе в условиях коронавирусной инфекции.

Кроме того, в поселении Вороновском около деревни Голохвастово строится инфекционный центр. Вместимость больницы составит 500 мест, 250 из них придется на отделение реанимации.

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