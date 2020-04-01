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Почти половина новых заболевших коронавирусом моложе 45 лет

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в столице подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего на данный момент в столице 1880 случаев коронавируса.

Среди новых заболевших – 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек – от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет, причем 12 из них старше 80 лет.

Также коронавирус подтвержден у 29 детей.

В оперштабе напомнили, что с 30 марта все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства за исключением экстренных случаев. Такие же меры ввели в Подмосковье. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

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