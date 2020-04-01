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СК начал проверку сообщений о визите пациента с коронавирусом в больницу в Лобне

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Лобне проведут проверку информации ряда телеграмм-каналов о том, что в местную больницу приходил пациент с коронавирусом. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) по Московской области.

"Следственным отделом по городу Химики ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации, размещенной в сети интернет о нарушении мужчиной, имеющим положительный результат на коронавирусную инфекцию (COVID-19) санитарно-эпидемиологических правил", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время следствием выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, изложенных в публикации.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в нескольких телеграмм-каналах сообщалось, что в больницу Лобни пришел для того, чтобы сделать рентген, москвич, у которого ранее был подтвержден коронавирус. Больной не сообщил об этом медикам.

Сейчас в учреждении проверяют персонал и пациентов на наличие COVID-19.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также поручил разобраться в ситуации.

Московская область Лобня

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