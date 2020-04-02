В "Азбуке вкуса" изменился трафик в пользу магазинов на окраинах и Рублевке

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Сеть супермаркетов "Азбука вкуса" отметила падение покупательского трафика в магазинах, расположенных в центре Москвы, и рост трафика в магазинах в спальных районах. При этом первыми увеличение спроса почувствовали магазины "Азбуки", расположенные на "Рублевке".

"Первое увеличение спроса, которое было видно, началось именно там (в магазинах на Рублевке - ИФ). Но это было связано, на мой взгляд, с тем, что люди стали меньше летать за границу. Там живут люди, у которых дача, как правило, где-то за границей. Так получилось, что часть вернулась с этих дач, а другая часть туда не улетела. Поэтому в это время количество людей, проживающих в данных локациях, наверное, увеличилось, что, естественно, привело к увеличению спроса", - сказал президент "Азбуки вкуса" Денис Сологуб в интервью "РБК ТВ".

По его словам, в целом по сети трафик остается примерно стабильным. При этом наблюдается его перераспределение.

"У нас активно "проседают" магазины, расположенные в центральных локациях, в два и более раза упали все локации, которые в зонах "праздного гуляния" - это Никольская, Манежная площадь, Тверская. Эти зоны, конечно, очень сильно потеряли в трафике и как следствие - в товарообороте. Естественно, пропорционально вырастают магазины, которые расположены в спальных локациях. Более серьезное увеличение спроса мы видим в загородных локациях, то есть это магазины, которые расположены по Рублево-Успенскому шоссе, это Лапино, Новая Рига, Дмитровское шоссе, магазины в Мамырях, на Можайке", - отметил он.

Ажиотажным спросом из-за коронавируса в "Азбуке вкуса" пользовались те же товары, что и в магазинах с более низкими ценами: крупы и макароны. Кроме того, в "Азбуке" отметили рост продаж алкоголя и товаров категории fresh - в частности, мяса.

"У нас сметали все то же самое, что во всем остальном ритейле. Это товары длительного хранения, это крупы, макароны, в какой-то мере увеличился спрос на алкоголь. Причем в последнее время я вижу, что он увеличился в основном на крепкий. Скажем так, на крепкий он увеличился в два раза больше, чем на вино. Я думаю, наши люди его (крепкий алкоголь - ИФ) используют как одно из средств профилактики. Либо борьбы с депрессией", - сказал глава "Азбуки вкуса".

"Что нас отличает, на мой взгляд, от остальных ритейлеров - у нас очень сильно вырос спрос на свежую продукцию, то есть мы видим спрос на фрукты, мы видели и сейчас продолжаем видеть большой рост спроса на свежее мясо. И это несмотря на то, что сейчас у нас пост и обычно наш клиент очень уважительно к этому относился, и мы всегда предлагали большой ассортимент постных блюд, спрос на мясо соответственно падал. Сейчас ситуация кардинально другая, очевидно, что люди запасаются мясом впрок, то есть оно из охлажденного мяса становится замороженным. Но, так или иначе, растет все", - сообщил Сологуб.

Кроме ажиотажного спроса из-за коронавируса на ситуацию в ритейле влияет и девальвация рубля.

"Если говорить о том, насколько растут входящие цены, наша закупка, то, естественно, поставщики выстроились в очередь буквально сразу, как только курс начал расти. Все, что мы можем сделать для предотвращения роста цен, естественно, мы делаем. Есть те товары, без которых, наверное, "Азбуку" сложно представить, есть обычные. Обычные нам замещать значительно проще, поэтому мы занимаем очень жесткую позицию с поставщиками и выводим эти товары, если видим, что поставщик неадекватно завышает цены", - сказал Сологуб.

"Очевидно, что фактор обвала рубля однозначно повлияет в сторону увеличения цен, потому что импортная составляющая в каких-то товарах близка к 100%, это импортные товары, в каких-то она меньше, но так или иначе присутствует, потому что это упаковка, сырье - так или иначе, производители закупают это за границей. В любом случае, ослабление рубля повлияет на рост цен. В этом плане ритейл является просто трубой: если цена поднимается на входе, она автоматически поднимается на выходе. Весь ритейл российский - по крайней мере, крупный - уже давно не является супер-много-зарабатывающим. Наша рентабельность за последние три года, наверное, была не выше 5%", - отметил он.

"Азбука вкуса" управляет одноименными супермаркетами (на конец июня сеть объединяла 104 магазина), минимаркетами "АВ Daily" (56) и супермаркетами большей площади "Маркет" (10).