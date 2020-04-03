Столичные поликлиники привлекли к работе более 730 ординаторов

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Более 730 ординаторов усилили работу городских поликлиник, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Городские поликлиники сейчас, в первую очередь, переориентированы на работу на выезде, в связи с этим нагрузка на них увеличивается. Поэтому для работы мы дополнительно привлекаем ординаторов из медицинских вузов. В настоящее время уже более 730 молодых специалистов приступили к работе", - сказала Ракова журналистам в пятницу.

По ее словам, ординаторы ведут прием непосредственно в медицинских организациях, а также осуществляют выезды на дом.

"Все ординаторы имеют первичную аккредитацию для работы врачами-терапевтами участковыми. Они на ежедневной основе ведут приемы в поликлиниках, посещают пациентов на дому. Перед началом работы они прошли обучение в системе ЕМИАС, подробный инструктаж по работе с пациентами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и получили возможность вести прием самостоятельно",- подчеркнула заммэра.

В Москве с 30 марта до 1 мая действует режим самоизоляции для всех жителей города. Выходить из дома можно только при крайней необходимости, в частности, для получения экстренной медицинской помощи. Также разрешается ходить в ближайшие магазины и аптеки, выгуливать животных не дальше 100 метров от дома, выносить мусор. Также можно ездить на работу, если это обязательно.