Пожар произошел рядом со стройплощадкой коронавирусной больницы в Новой Москве
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Загорелись несколько палаток, которые находятся рядом со стройплощадкой новой инфекционной больницы, возводимой в Новой Москве для лечения пациентов с коронавирусом.
Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в результате происшествия погиб один рабочий.
На данный момент пожар, который произошел на стройплощадке между деревнями Бабенки и Голохвастово, потушен. Сгорели три палатки.
Информацию о пожаре и гибели человека подтвердило МЧС РФ.