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Пожар произошел рядом со стройплощадкой коронавирусной больницы в Новой Москве

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Загорелись несколько палаток, которые находятся рядом со стройплощадкой новой инфекционной больницы, возводимой в Новой Москве для лечения пациентов с коронавирусом.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в результате происшествия погиб один рабочий.

На данный момент пожар, который произошел на стройплощадке между деревнями Бабенки и Голохвастово, потушен. Сгорели три палатки.

Информацию о пожаре и гибели человека подтвердило МЧС РФ.

Москва

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