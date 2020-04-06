Столичный застройщик воссоздал реальный жилой комплекс в игре Minecraft

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Столичный застройщик жилья на базе компьютерной игры Minecraft воссоздал реально существующий жилой комплекс, сообщили в пресс-службе девелопера ФСК.

"Мы уверены, что в условиях вынужденных выходных этот инструмент будет востребован не только среди наших покупателей, но и среди поклонников игры Minecraft", - прокомментировала PR-директор компании Екатерина Самородова.

В пресс-службе пояснили, что инструменты экосистемы игры Minecraft были использованы для воссоздания жилого комплекса и его окружения в реальной визуализации. За основу был взят проект в Мытищинском районе Подмосковья.

В онлайн-игре все корпуса комплекса окрашены в соответствии с дизайн-проектом. Фасады оформлены максимально детально, воссозданы наполнение зданий, дороги и ближайшее окружение ЖК.

Как отмечается, в данный момент игра доступна в режиме "наблюдатель".