Еще 48 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Москве от коронавируса вылечились уже 270 человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве выздоровели еще 48 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в больницах города", - сказала Ракова.

Федеральный оперативный штаб сообщает, что общее число выздоровевших пациентов с COVID-19, выросло за сутки на 86 до 580.

На данный момент зарегистрированы 8672 заболевания коронавирусом.