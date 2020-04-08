В Москве будут судить мужчину, насмерть забившего собаку на детской площадке

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении жителя столицы, который в декабре 2018 года на площадке около дома на юге города насмерть забил собаку и угрожал ребенку, гулявшему с ней.

"В суд поступило уголовное дело в отношении Давыдова Алексея Николаевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), п. "б" ч. 2 ст. 245 (жестокое обращение с животными в присутствии малолетнего)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Согласно фабуле уголовного дела, 4 декабря 2018 года Давыдов, выгуливавший свою собаку около дома на юге Москвы, 10 ударами арматурой забил насмерть другую собаку, с которой гулял ребенок. Ребенок, как установило следствие, пытался заступиться за животное, но мужчина оттолкнул его и пригрозил убийством.

Обвиняемый в настоящее время находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Дата рассмотрения дела судом пока не назначена.