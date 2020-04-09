Почти 30 медицинских учреждений Москвы "минировали" в среду

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах на территории почти 30 объектов здравоохранения Москвы поступили в среду, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.

Он отметил, что людей эвакуировали только из двух учреждений - детского медцентра и ведомственного госпиталя. На улицу пришлось вывести более 350 человек.

По информации собеседника агентства, ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.