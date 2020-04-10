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Детские пособия в Москве повысят до 7623 рублей в месяц

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7623 рублей в месяц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Причем выплаты будут перерассчитаны, начиная с января 2020 года", - написал Собянин на своем сайте в пятницу.

Он подчеркнул, что повышение пособия - мера не временная, а постоянная. Его будут выплачивать и после окончания пандемии коронавируса.

Мэр Москвы напомнил, что в своем послании президент РФ Владимир Путин предложил ввести выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях.

"В Москве эти выплаты действуют достаточно давно. Но теперь - в соответствии с решением президента - они будут существенно увеличены", - заявил Собянин.

До повышения действующий размер пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях столицы составлял от 4224 до 6336 рублей.

Собянин подчеркнул, что в нынешней ситуации очень сложно судить о реальных доходах семей по справкам двух-, трехмесячной давности.

"Поэтому в период действия режима повышенной готовности москвичи, потерявшие работу, смогут оформить пособие на ребенка без учета доходов прошлых лет и нынешних выплат по безработице", - пояснил руководитель Москвы.

По его оценке, повышение пособия поддержит семьи, в которых воспитывается 90 тыс. детей от 3 до 7 лет.

Собянин добавил, что первый раз пособие в новом размере и доплата за январь-апрель будут перечислены в составе майской выплаты (28 апреля).

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