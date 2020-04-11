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Роспотребнадзор ввел в Москве дополнительные меры

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Предписанием главного государственного санитарного врача по городу Москве Елены Андреевой 10 апреля введены дополнительные профилактические меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

Так большинство городских организаций как минимум до 19 апреля должны ограничить или приостановить свою работу. Продолжат работу только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ.

Организациям необходимо соблюдать профилактические меры и проводить дезинфекцию помещений. Приостанавливается выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.

Также временно приостанавливается работа каршеринга.

Москва Роспотребнадзор Коронавирус

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