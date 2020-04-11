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Вечером в субботу в Москве усилится ветер

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - МЧС прогнозирует усиление ветра в столице вечером 11 апреля.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что до 21.00 часа ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 12-17 м/секунду.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями в МЧС рекомендует гражданам, оказавшимся на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

"Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - сказали в пресс-службе.

Москва

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