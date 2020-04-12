Еще 188 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Москве от коронавируса вылечились уже 687 человек.

Как сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за последние сутки из больниц выписаны еще 188 пациентов.

Пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации.

Ракова также отметила, что после лечения у всех пациентов брали тесты, чтобы подтвердить отсутствие заболевания.

По данным на 11 апреля, в Москве было зарегистрировано 1030 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в Москве достигло 8852 человек.