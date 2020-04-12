В Москве "индекс самоизоляции" достиг 4,0

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Большая часть жителей Москвы находится дома и придерживается режима самоизоляции, следует из индекса самоизоляции от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 20:00 составляет 4,0.

"На улице почти никого", - следует из статистики.

Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5.

Накануне в это же время индекс был равен 3,7.

В обычный день, до коронавируса, показатель в этот день составлял 2,7.

Достаточно высокий уровень самоизоляции также зафиксирован в Лыткарино (4,3), Зеленограде (4,2) и Лобне (4,2). Индекс 4,1 отмечается в Ивантеевке, Фрязино, Щелкове, Королёве, Московском, Щербинке, Подольске, Железнодорожном, Люберцах, Электростали, Воскресенске, Коломне.

Наиболее низкий показатель, по данным "Яндекса", зафиксирован в Котельниках (3,5), Солнечногорске (3,5), Ногинске (3,6), Пушкине (3,6), Видном (3,7), Домодедово (3,7), Наро-Фоминске (3,7), Дмитрове (3,7).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на неё ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

Аналогичные меры введены и на территории Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о поправках в КоАП Москвы, которыми вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами в сумме 4-5 тыс. рублей.