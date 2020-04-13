Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:28Заразились
на 13.04В России 18 328+2 558В мире 1 846 680+75 166

Москвичей предупредили об усилении ветра до 17 м/с в ближайшие часы

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели предупреждают москвичей об усилении ветра в ближайшие часы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в понедельник.

"В период с 14:00 до 21:00 13 апреля местами по Московской области и городу Москве ожидается усиление юго-западного, южного ветра с порывами 12-17 м/с", - отмечают в пресс-службе.

Там посоветовали жителям столицы и Подмосковья убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал, а также обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу из-за порывов ветра.

"Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций", - порекомендовали спасатели автомобилистам.

Кроме того, в МЧС предупредили пешеходов об опасности шатких строений и домов с неустойчивой кровлей, а также посоветовали обходить деревья и сооружения повышенного риска - линии электропередач, мосты, эстакады, потенциально опасные промышленные объекты.

Москва МЧС Подмосковье

Новости

Москвичей за выезд без спецпропуска смогут штрафовать по несколько раз в день

Пропуска для работающих москвичей не ограничены по маршрутам и частоте поездок

Штрафы за нарушения с цифровыми пропусками в Москве составят до 40 тыс. рублей

Штрафы за нарушения с цифровыми пропусками в Москве составят до 40 тыс. рублей

В мэрии Москвы зафиксировали всплеск хакерских атак на систему выдачи пропусков

В мэрии Москвы зафиксировали всплеск хакерских атак на систему выдачи пропусков

Главврач больницы в Коммунарке привел актуальные данные по пациентам с COVID-19

В Москве и области начинается оформление обязательных пропусков для поездок

В Москве и области начинается оформление обязательных пропусков для поездок

Пожар в многоэтажном доме на юго-западе Москвы ликвидирован

Пять человек спасены из горящего дома на юго-западе Москвы

Более 100 человек эвакуировали из горящего дома на юго-западе Москвы

Многоэтажный дом загорелся на юго-западе Москвы на площади 1 тыс. кв. м,

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');