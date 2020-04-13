Москвичей предупредили об усилении ветра до 17 м/с в ближайшие часы

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели предупреждают москвичей об усилении ветра в ближайшие часы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в понедельник.

"В период с 14:00 до 21:00 13 апреля местами по Московской области и городу Москве ожидается усиление юго-западного, южного ветра с порывами 12-17 м/с", - отмечают в пресс-службе.

Там посоветовали жителям столицы и Подмосковья убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал, а также обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу из-за порывов ветра.

"Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций", - порекомендовали спасатели автомобилистам.

Кроме того, в МЧС предупредили пешеходов об опасности шатких строений и домов с неустойчивой кровлей, а также посоветовали обходить деревья и сооружения повышенного риска - линии электропередач, мосты, эстакады, потенциально опасные промышленные объекты.