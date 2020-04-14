В Москве задержан подозреваемый в похищении студента

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемого в разбое и похищении человека, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемый задержан сотрудниками МУР и их коллегами из ЦАО столицы при участии Росгвардии, сказала Волк во вторник. По ее словам, в полицию обратился 18-летний москвич, на которого напали двое неизвестных в районе Китай-города. "Угрожая ножами, отобрали у него мобильный телефон и деньги", - отметила представитель МВД.

Она пояснила, что затем нападавшие посадили парня в такси и повезли в неизвестном направлении. Спустя некоторое время подозреваемые забрали у потерпевшего банковскую карту и в одном из терминалов перевели деньги с его счета на свой, после чего скрылись.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, как отметила Волк, сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых в арендованной им квартире на улице Павла Корчагина на севере Москвы.

Возбуждены уголовные дела по статьям 162 (разбой) и 126 УК РФ (похищение человека). Сейчас полицейские разыскивают второго подозреваемого, добавила представитель МВД.

В свою очередь, представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова сообщила, что инцидент произошел 29 февраля этого года, в результате чего у потерпевшего было похищено в сумме порядка 30 тыс. рублей. Суд по ходатайству следствия отправил подозреваемого под стражу, добавила Иванова.