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В Москве на площади 200 кв.м загорелось общежитие

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Кровля общежития загорелась в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.

Там отметили, что сообщение о пожаре в двухэтажном здании по адресу Жуков проезд, дом 21, корпус 2 (Даниловский район Москвы) поступило в 15:00. На место происшествия выехали пожарные, до их прибытия из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.

По данным МЧС, площадь пожара составляет 200 кв.м.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу находится общежитие. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, больше людей в здании нет. По предварительным данным, никому из эвакуированных помощь врачей не требуется.

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